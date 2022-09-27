廣達取消鏡頭模組訂單 分析：非筆電零件影響不大

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（中央社記者吳家豪台北27日電）筆電代工廠廣達上海子公司達豐考量市況變化，取消鏡頭模組供應商舜宇光學訂單，廣達支付取消費用790萬美元（約新台幣2.5億元）。產業人士分析，相關鏡頭模組並非筆電零件，且取消費用相對較小，推估對廣達營運影響不大。

針對取消鏡頭模組訂單，廣達今天向中央社記者表示不評論。

產業人士指出，代工廠為分散風險，零組件來源不會只有單一供應商，至於其他鏡頭模組供應商是否也被取消訂單，目前無法確認。不過以廣達去年營收破兆元的規模來看，此次支付的取消金額相對較小，對營運影響不大。

產業人士認為，此次被取消訂單的鏡頭模組應該不是用於筆記型電腦，實際上用在哪種產品，代工廠可能礙於與客戶簽有保密協定而無法透露。如果是客戶直接向供應商購料，即使取消訂單，對廣達造成的影響也相當有限。

深圳市大為創新科技公司日前發布公告，旗下全資子公司特爾佳信息於2021年3月與達豐確定採購訂單，由特爾佳信息向達豐供應鏡頭模組產品，特別約定NCNR（不可取消、不可退貨），特爾佳信息與供應商舜宇光學就鏡頭模組產品簽署採購合約。

不過，由於近期市場情勢的變化，達豐對於採購訂單中剩下尚未履行訂單要求停止供貨，但特爾佳信息的供應商舜宇光學已按照原有生產計畫進行備貨和生產，達豐取消訂單將造成損失，經各方協商，分別簽署取消訂單協議。

公告指出，廣達同意支付790萬美元取消金給特爾佳信息，並由特爾佳信息扣除手續費後支付給舜宇光學作為訂單取消費用，相關取消金均已支付完畢。

廣達受惠於中國封控遞延訂單及伺服器旺季效應，8月合併營收來到新台幣1318.69億元，月增1.9%，年增55.7%，連續3個月突破千億元大關，預期第3季筆電出貨將季增超過20%。

不過，受到總體經濟環境不佳，終端市場買氣疲弱影響，第4季訂單能見度偏低，廣達預估第4季筆電出貨將低於第3季。（編輯：楊凱翔）1110927