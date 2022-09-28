IMD數位競爭力評比 唐鳳：台基礎建設與研發表現傑出

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（中央社記者蘇思云台北28日電）IMD 2022世界數位競爭力調查評比台灣排名第11，數位部長唐鳳表示，從評比來看，台灣在基礎建設、研發應用面向上表現很傑出，數位部會針對調查細項進行整體檢視，找出政府與民間可以一起加油努力部分。

瑞士洛桑管理學院（IMD）9月28日發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，為歷年來次佳表現；其中有8項個別指標排名全球前3名；其中「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。

唐鳳今天參與台灣網路治理論壇大會座談，她會後接受媒體採訪時表示，這次評比名列全球前3名的項目有8項、比去年多1項，在「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」部份居全球之冠，可以看到台灣在基礎建設、研發應用面向上表現很傑出。

唐鳳表示，IMD調查每年都會有一些項目做調整，今年首次評比的「政府應對網路安全能力」也獲得第9名，指標很具參考價值。數位部會針對整體情形，去看台灣在投資、民間多元共創面向上，讓外界了解這份調查報告的細項內容，也會一併檢視哪些是政府、民間可以一起加油努力的地方。

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媒體詢問唐鳳對於台灣在網路治理上想法，唐鳳表示，網路治理面向上，政府扮演角色是身在多方利益關係人的機制中，用意就是讓產官學研社各界，可以想出更好的解決方法，也讓其他參與者都可以知道、也自願採用。

不過，唐鳳表示，維持這樣機制的前提是，不能有某個單方參與者破壞機制，自己也舉防範假訊息跟防疫的經驗為例，很多實際狀況中，最好的創新不是來自政府、而是來自民間的聲音，多元參與機制的好處就是，這些來自民間私部門或社群的好點子，可以被快速採用。（編輯：林淑媛）1110928