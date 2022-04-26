楊泮池：精準健康將是國家未來發展重點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池今天表示，2025年全球大健康產業市場將超過15兆美元，其中，精準健康市場最大，將從1.7兆美元，攀升至3.1兆美元，會是國家未來發展重點。

楊泮池今天在2022台灣醫療科技展啟動發布會上表示，今年主題將聚焦在智慧醫療、精準醫療、全齡健康等三大主軸，新版生技醫藥產業發展條例將引導產業布局精準健康。

楊泮池表示，包括精準健康、生技製藥、醫療器材、智慧醫療、國際醫療、再生醫療及運動醫學的大健康產業在2025年將超過15兆美元規模，其中精準健康（含精準醫療及健康促進）市場規模最大，預期將從2019年的1.7兆規模進一步成長至3.1兆美元。

楊泮池指出，台灣2021年生技醫療產業發展修正條例，範疇自新藥、高階醫材擴大至「精準醫療」、「數位醫療」與「再生醫療」、創新技術平台等，是台灣發展的強項，也整建相當完整產業鏈。

他指出，這幾年台灣積極推動數位醫療轉型，透過台灣最強的電子資通訊軟硬科技賦能、驅動醫療科技創新進展，特別是醫療資訊系統、個人化醫療、遠距醫療照護、行動健康醫療及穿載式裝置等，都有不錯的研究成果，希望透過台灣醫療科技展讓國內外看見，更藉此推進這些技術能落地，讓大家知道台灣研究的成果，讓醫院率先使用，加速臨床驗證進軍國際。

台大醫院院長吳明賢今天也分享台灣醫療數位力，他指出，全球醫療系統都面臨高成本、就醫權不平等、醫療品質不一致，以及龐大高齡化醫療照護需求負擔。他認為，醫療數位轉型可以協助解決這些挑戰，包括數位化電子病歷平台、數位化可移動交換病歷及個人化健康紀錄與App都是目前努力的方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳明賢表示，台灣擁有全球最佳醫療系統之一，數位競爭力也名列前茅，如果能結合醫療保健系統與數位競爭力，將可以創造強大的醫療數位力。

醫師公會全聯會理事長邱泰源則強調，台灣醫療品質相當高，希望能結合更多力量，推動跨領域合作，布局精準大健康未來，讓更多的智慧醫療科技用在台灣醫院，讓台灣醫療專業呈現出來，進一步推進國際，讓世界看見台灣醫療能量。（編輯：黃國倫）1110426