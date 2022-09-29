工研院與廷鑫打造鋁合金盤元產線 搶電動車商機

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（中央社記者張建中新竹29日電）工研院今天宣布，與廷鑫合作建置國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線，產品已取得全球汽車產業品質管理系統IATF 16949認證，將可大量供應鋁合金扣件材料給下游廠商，搶攻電動車市場商機。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，鋁合金具有質輕、可回收及易表面處理等特性，在汽車輕量化應用上備受矚目。

李宗銘指出，車身與底盤零件採用輕量化鋁合金的比率逐漸增加，傳統鋼鐵扣件若應用於鋁合金零件組裝，會形成電位差腐蝕，導致產品結構遭到破壞，因此汽車產業需要車用鋁合金扣件開發技術。

工研院表示，與廷鑫共同開發的鋁合金材料，製成汽車輕量扣件，可降低車身與底盤重量逾10%，降低汽車能源消耗與碳排放。

廷鑫指出，投資逾新台幣2億元，與工研院合作建置的鋁合金連鑄連軋盤元生產線，將可補足國內關鍵原材料缺口，估計鋁合金盤元年產能可達1.2萬噸，產值約14.4億元，將為營運帶來成長新動能。（編輯：楊蘭軒）1110929