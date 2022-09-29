IDC：韓廠關閉產線 筆電及顯示器面板跌勢趨緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）受惠韓廠陸續關閉液晶面板產線，國際數據資訊公司（IDC）最新全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告顯示，9月筆電與液晶顯示器面板供應仍寬鬆，價格跌勢趨緩。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助在報告指出，時序進入第3季後，大尺寸液晶顯示面板廠紛紛調整生產策略，隨著韓廠三星顯示器、樂金顯示器逐步關閉8.5代以及5代生產線，其餘面板廠因應大幅衰減的需求，進而減少生產筆電與液晶顯示器面板，隨著需求趨於平穩下，加上供應鏈的不穩定性，造成面板廠減產，促使筆電與液晶顯示器面板跌勢趨緩。

陳建助指出，9月筆電、液晶顯示器面板跌勢已趨緩，伴隨缺電與地震等供應鏈生產風險，成品產出與庫存逐月衰減。

另一方面，各品牌從4月開始逐月大幅砍單至今，有利修正過去5個月嚴重供過於求現象，預期面板價格跌幅將逐月縮減至今年底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

IDC調查，11.6吋高清畫質廣視角筆電面板產出已大幅減少，加上過去一年供應大幅縮窄，淨化庫存，9月每片均價下跌0.1美元；14吋與15.6吋高清畫質廣視角面板，在面板廠庫存逐月消化下，9月價格跌勢縮減至每片跌0.5美元；14吋全高清高階廣視角面板，在各大面板廠庫存仍位於高水位下，9月跌勢高於同尺寸高清一般廣視角產品達1.5美元。

液晶顯示面板方面，21.5吋全高清廣視角面板因數量與產出有限，9月每片均價下跌1美元；23.8吋全高清高階廣視角面板為上半年所有面板廠重壓生產的尺寸，因9月庫存壓力沉重，每片均價下跌達3美元。27吋全高清高階廣視角面板需求修正12個月，產出庫存相對23.8吋少，9月每片均價下跌2美元。（編輯：張均懋）1110929