波音與華航宣布 敲定最多達24架787夢幻客機訂單

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（中央社記者賴言曦台北29日電）美國波音公司（Boeing）與華航28日共同宣布，完成最多達24架的787夢幻客機（Dreamliner）訂單，當中包含華航確定購買16架波音787-9客機，以及額外的8架客機的選購權。

根據波音官網提供的新聞稿，波音商用飛機銷售暨行銷資深副總裁莫尼爾（Ihssane Mounir）指出，787客機擁有良好的燃油效率，且結合華航現有的777-300ER機隊，將讓華航得以高效成長，並拓展全球飛航網路。

華航董事長謝世謙則表示，新添購的787客機將協助華航降低碳排，預估787客機的高效益及低運作成本，將協助華航在未來幾年持續拓展航網。

據新聞稿，787-9客機是夢幻客機系列中最熱銷的機型，可讓華航取得中型廣體客機裡，最低的每趟飛行營運成本，且與同機型相比，最高可降低25%燃油消耗與碳排。

新聞稿指出，華航已累計確定採購22架波音飛機，其中包含6架777全貨機；華航目前也營運10架777-300ER（延伸航程型）客機。（編輯：趙蔚蘭）1110929