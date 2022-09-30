美股欲振乏力道瓊重挫458點 升息焦慮再起

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美股今天大跌，道瓊指數在蘋果公司拖累下重挫458點，近8個交易日第7度收黑。經濟即使衰退也難擋聯準會升息的焦慮再起，英國央行干預債市刺激美股反彈只有一日行情。

道瓊工業指數午盤一度大跌686點，尾盤略有起色，終場重挫458.13點，跌幅1.54%，收在29225.61點。標準普爾500指數下挫78.57點，跌幅2.11%，收在3640.47點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌314.13點，跌幅2.84%，收在10737.51點。

美股近期賣壓沉重，3大指數回吐暑期收復的失土，回測6月中所創今年最低收盤水準。

今天標普500指數11大類股全面收黑。蘋果公司（Apple）受iPhone需求不如預期的報導衝擊，加上美國銀行（BofA）下調投資評等與目標價，股價大跌4.9%。

昨天揚眉吐氣的其他科技權值股跌勢再起。臉書（Facebook）母公司Meta股價跌逾3.6%，亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet跌幅都超過2.6%。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大跌6.8%。

費城半導體指數重挫3.29%，收在年初以來最低的2347.36點。台積電美國存託憑證（ADR）與輝達（NVIDIA）跌幅都接近4%，超微（AMD）股價跌近6.2%。

中古車零售商CarMax上季獲利遠不如市場預期，股價慘跌約25%，在標普500指數成分股中表現吊車尾。連鎖居家用品店Bed Bath & Beyond公布單季虧損擴大，股價重挫4.2%，今年稍早股價飆漲的氣勢化為烏有。

美股年初攻上歷史高點，但通貨膨脹居高不下，促使聯邦準備理事會（Fed）等多國中央銀行積極升息，愈來愈多投資人擔心經濟恐陷入衰退，過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間寬鬆貨幣政策加持的股市大幅回檔。

英國金融市場動盪效應本週溢散到大西洋彼岸。為刺激經濟，英國新政府上週宣布減稅，擔憂財政健全的投資人急忙抽腿。道瓊指數26日從前波高點累計拉回超過20%，跟進標普500指數遁入熊市（空頭市場），為COVID-19疫情爆發初期以來首見。

英國央行英格蘭銀行（BOE）昨天宣布緊急購債計畫，試圖穩住債市，刺激美國公債價格大漲，一度升破4%的10年期券種殖利率急墜，美股跟著跌深反彈。但投資人信心脆弱，美股反彈有如曇花一現。

美國10年期公債殖利率回升，從昨天的3.71%升至3.75%左右。

最新經濟數據方面，商務部公布，美國第2季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.6%，與前估水準相同。勞工部公布，上週全美19.3萬人初次申請失業給付，創5個月來新低。部分投資人憂心，勞動市場穩健將讓聯準會更有信心持續積極升息。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）接受財經媒體CNBC訪問時說，尚未在美國見到足以改變聯準會升息路線的金融市場失調情況。

美股明天收月線。道瓊指數月初以來跌約7.3%，可能創2020年3月COVID-19引爆股災以來最糟單月表現；標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達8%、9.1%左右。（編輯：楊昭彥）1110930