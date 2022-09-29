Yahoo公布第3季爆紅台股榜 威盛首度奪冠

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（中央社記者吳家豪台北29日電）擁有百萬下載次數的Yahoo奇摩股市APP根據台股瀏覽量的季增幅度，今天公布第3季10大爆紅台股榜，元宇宙概念股威盛首度站上第1名，同集團的宏達電也衝上第4名，其他入榜個股包括車用、生技、半導體族群。

Yahoo奇摩在官方部落格發文分析，美國聯邦準備理事會（Fed）因居高不下的通貨膨脹，再次大動作升息，台股明顯回檔，且越靠近第3季末，成交量縮現象越顯著，凸顯時局動盪造成投資人進退兩難，尋找穩定發展的避風港成為時下趨勢。

觀察爆紅台股榜前10名，Yahoo奇摩發現以中小型個股為主且話題分散，共同點為股價在第3季攀升，也顯示投資人關注股價表現動能強勁的個股。

致力於車用產品的耀華受惠於電動車銷售持續高成長，位居爆紅台股榜第2名；汽車電子大廠胡連8月營收年增65%，排名第10。

在第3季爆紅榜中，2檔生技業黑馬健喬、中天分別位居第3、5名，在企業經營上各擁有特定題材。健喬持續擴大公司規模並提高營利，中天生技則逐漸轉型成控股公司。

本季電子半導體產業熱度回升，半導體類股如建漢、虹堡、晶心科、中光電朝向多角化經營，排在爆紅台股榜第6至9名。（編輯：蘇志宗）1110929