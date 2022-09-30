MIH展示日11/8登場 首次公開電動車平台計畫

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）MIH開放電動車聯盟預計11月8日舉行MIH Demo Day，將首次公開MIH平台計畫，預估當日將有超過百家夥伴共襄盛舉。

MIH聯盟官網今天貼文指出，MIH Demo Day將於11月8日盛大展開，以The Open and Agnostic EV Revolution為主題，將首度對外公開MIH平台計畫。

MIH表示，各工作小組在當天也將揭露如何從開放及跨平台的角度掀起電動車的產業革命，現場將有超過100家夥伴共襄盛舉，包括American Axle & Manufacturing、Tier IV、公信電子等夥伴將發表技術演說。

MIH Demo Day是MIH聯盟工作小組電動車技術年度發表盛會，結合MIH與美國白金級加速器Techstars合作的MIH for Startups國際電動車主題新創競賽。

此外，MIH智慧座艙工作小組將在10月28日舉辦線上研討會，MIH指出，智慧座艙工作小組透過五感的感測器和系統建立標準化介面；並打造軟硬體方案。

軟體方面，支援Android、AGL、QNX等車載作業系統，硬體支援恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德州儀器（TI）等車用晶片，目標是與市場主流的作業系統跟晶片業者的方案達到互通；此外確保軟體開發商的軟體投資。

目前MIH平台已有來自65個國家與地區、2466名全球軟硬體廠商會員加入。（編輯：楊蘭軒）1110930