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君帆10/5上櫃掛牌 承銷價40.57元

2022/9/30 17:00
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（中央社記者鍾榮峰台北30日）氣壓和液壓元件廠君帆工業將於10月5日在櫃檯買賣中心上櫃掛牌，君帆今天公告初次上櫃承銷價每股新台幣40.57元。

君帆今年上半年合併營收5.51億元，較去年同期5.77億元減少4.5%，上半年合併毛利率35.57%，較去年同期33.76%增加1.8個百分點，上半年稅後獲利5530萬元，較去年同期6381萬元減少13.3%，上半年每股基本純益（EPS）2.23元，略低於去年同期EPS 2.68元。

展望第4季營運，君帆預估第4季業績回暖，部分訂單遞延至第4季至明年第1季；法人預期，君帆第4季業績可年成長雙位數百分點，今年醫療業績可較去年成長10%，今年業績和獲利力拚持平。

君帆工業從事開發生產液壓元件、氣壓元件及系統整合，布局醫療產業ODM油壓缸、伺服電控油壓系統、鋼鐵廠自動厚度控制系統（AGC）軟硬體整合解決方案、半導體產業ODM氣壓缸、日本重工產業OEM與ODM油壓缸與油壓系統整合。（編輯：楊凱翔）1110930

君帆工業
君帆拚10月上旬上櫃 明年業績看增兩位數拚新高
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