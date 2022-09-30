精英分割成立精強科技 5年內拚台灣工業電腦前段班

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（中央社記者江明晏台北30日電）精英電腦今天宣布，100%持股的子公司精強科技訂於10月1日分割成立，承接精英集團旗下工業電腦（IPC）及車電相關事業部門，目標彎道超車，在5年內晉升台灣工業電腦前段班。

精英電腦今天發布訊息指出，第二階段改革「石頭變鑽石」加速推進，為落實集團組織重組及專業分工， 100%持股的子公司「精強科技股份有限公司」訂於10 月1日分割成立，承接精英集團旗下工業電腦及車用電子相關事業部門，營業價值計資本額新台幣1.5億元。

精強科技董事長由精英董事長鍾依文兼任，總經理為鄭明輝，精強表示，期透過集團於全球服務網路與業務布局優勢，聚焦於垂直產業應用，發展利基型產品、提供產業應用解決方案，創造更高商業運營的效益與價值；並強化內外資源整合，深化垂直應用市場能力，提升整體營運績效及市場競爭力；預期精強科技在分割後的整體營運績效將更優於分割前。

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對於精強成立，董事長鍾依文也給予高度期許，台灣在全球工業電腦產業居領導地位，期望精強科技掌握兩大優勢：擁有完整工業電腦產業發展經驗、全球完整通路布局之下，可以彎道超車，在5年內晉升台灣工業電腦前段班。

精英集團表示，持續推動組織轉型之下，第㇐階段「石頭擠出水-厚植實力」已交出亮眼成績。第二階段為落實集團的組織分工展開組織調整，獨立成立的精強科技為精英電腦100%持股之子公司，且分割而持有精強科技的股權金額與精英電腦分割的營業價值相等，相關業務營運也均正常運作，故精英電腦原有股東權益將不受影響。（編輯：趙蔚蘭）1110930