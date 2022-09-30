台壽砸63億買錦鋐桃園廠辦大樓 商仲：具增值潛力

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台灣人壽今天公告，以新台幣63億元向國內氣密窗大廠錦鋐企業購入總建物面積3萬4668坪的桃園青埔廠辦大樓。商仲分析，此筆交易可為台灣人壽帶來長期穩定的租金收益，未來也具增值潛力。

台灣人壽晚間發布重大訊息公告買入桃園青埔廠辦大樓；協助交易的高力國際台灣分公司副董事總經理黃正忠透過新聞稿指出，該案鄰近中壢工業區，附近還有航空城計畫、高鐵青埔特區，且離高鐵站車程僅約3分鐘。

黃正忠指出，台灣人壽買入的桃園青埔廠辦大樓2018年剛完工啟用，單層樓地板面積超過2000坪，是區域內少有的大面積、高規格廠辦產品，未來除了錦鋐企業將繼續租用外，也已有國內知名廠商進駐，可為台灣人壽帶來長期穩定的租金收益。

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高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲表示，根據過去5年統計，中壢工業區的地價成長幅度將近5成，吸引許多電子科技產業加碼進駐，包括台達電、日月光、聯測科技等。

洪煥哲分析，由於中壢工業區土地供給稀缺，近年成為建設開發業關注的重點投資區域，推升立體化廠辦發展機會，且從軌道建設、人口紅利、產業群聚等效益來看，未來以中壢工業區、高鐵青埔特區、航空城計畫所形成的三角軸帶，將成為桃園市重要的產業聚落之一。（編輯：趙蔚蘭）1110930