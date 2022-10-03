南電9月及第3季營收衝新高 外資保守看明年ABF載板

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電自結9月合併營收新台幣59.07億元，創單月新高，第3季營收171.95億元，創單季新高，不過外資法人評估明年ABF載板訂單能見度不佳，明年底恐供過於求。

南電今天下午公布9月自結合併營收59.07億元，較8月57.56億元微增2.62%，創歷史單月新高；第3季自結合併營收171.95億元，較第2季151.86億元成長13.23%，創歷史單季新高。

累計今年前3季南電自結合併營收469.43億元，較去年同期374.54億元成長25.33%，也創歷史同期新高。

南電先前表示，受惠5奈米高階晶片載板需求，加上高階載板比重提升，第3季營收持續成長，預估第3季獲利也可較第2季成長。

不過展望明年ABF載板市況，亞系外資法人在9月30日報告中指出，明年ABF載板訂單能見度不佳，主要客戶持續砍單，衝擊包括欣興、南電、景碩等3大載板台廠明年營運。

美系外資法人日前分析，包括電腦晶片、遊戲繪圖處理器、伺服器晶片等庫存持續修正，英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）等晶片大廠下修電腦和繪圖處理器營運展望。

亞系外資法人預期到明年底，ABF載板最快到明年底供過於求的比重將達5%，也因此同業之間競爭將更為激烈。

南電持續擴建高階IC載板產能，樹林廠ABF載板第一期擴建提前至第3季投產；中國昆山廠ABF載板第二期擴建也提前至第3季投產；至於樹林廠ABF載板第二期擴建，將依計畫維持在2024年第1季投產。（編輯：趙蔚蘭）1111003