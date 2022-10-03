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小資族當包租公 富邦入息REITs+配息0.223元

2022/10/3 20:25
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）富邦投信10月3日發布富邦入息REITs+ETF收益分配期前公告，10月預計配息金額為每單位新台幣0.223元，投資人最晚只要在10月18日前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示，本次富邦入息REITs+ETF配息主要來源，為該ETF自2022年5月成立以來至9月底參與成分股除息所得的現金股利，且今年成立以來截至9月底，該ETF追蹤指數投資組合所有成分股已配發季股利。

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蘇筱婷指出，由於該ETF的配息頻率為每年4次，但每次配息的金額有所不同，之後的配息，除將因ETF參與成分股領息狀況而有差異之外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

蘇筱婷認為，對投資人而言，若能擁有屬於自己的不動產，其價值不僅是不動產本身的評價，還包括不動產能透過租賃產生穩健的租金現金流，但也由於實際投資不動產的進入門檻相對較高，對一般投資大眾而言，反而成為一項遙不可及的投資項目，透過REITs上市股權的運作方式，全體ETF的投資人即可類似小額團購全球不動產般，一起當起全球的包租公與包租婆。（編輯：趙蔚蘭）1111003

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