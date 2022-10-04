戴德梁行：西門商圈空置率疫後首降 迎希望曙光

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（中央社記者賴言曦台北4日電）不動產投資顧問戴德梁行今天表示，西門商圈第3季空置率雖仍達21.1%，但已迎來疫情爆發後首度下降，降幅為1.2個百分點，隨著邊境將於10月中旬開放，過去仰賴外國觀光客的西門商圈似乎已「走到隧道盡頭，迎來希望的曙光」。

戴德梁行發布發布第3季房地產市場報告指出，台灣防疫政策轉變與疫情共處，民眾外出消費意願提高，零售營收表現顯著受惠，累計至今年7月，綜合商品零售業營業額年增8.7%。

戴德梁行指出，在內需消費信心顯著提升下，台北市中山南京商圈表現依舊穩健，店面持續去化，第3季空置率下降5.1個百分點，來到4.61%。忠孝商圈則仍在低檔盤旋，空置率維持16.8%。

戴德梁行指出，值得關注的是第3季西門商圈，雖然空置率仍維持在高檔的21.1%，但已是COVID-19疫情爆發後首度下降，降幅為1.2個百分點，加上政府宣布10月中旬將鬆綁邊境管制，使過去仰賴外國觀光客的西門商圈似乎已「走到隧道盡頭，迎來希望的曙光」。

談及邊境開放，戴德梁行指出，民眾可能會報復性出國，預料將使消費外流，但屆時會有多少外國觀光客回補，甚至對總體消費產生多大影響，還有待觀察。

但戴德梁行也提到，可以確定的是，第3季將是零售商圈從封閉性純內需消費，逐漸走向國際開放性市場的結構性轉折點，至於轉折速度則牽涉後續國境開放程度而定。（編輯：楊凱翔）1111004