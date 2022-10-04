更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮
科技

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

助攻台資產管理規模 12家業者取得金管會政策優惠

2022/10/4 22:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）為擴大台灣資產管理市場，金管會推出「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，金管會今天公布2022年度適用名單，包含景順等10家資產管理集團及元大投信等2家投信業可享1年政策優惠。

為擴大國內資產管理規模並朝國際化發展，金管會推出「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，投信事業及境外基金機構符合一定條件者，將可適用優惠措施。

金管會證期局副局長高晶萍今天公布，2022年度金管會認可元大及國泰投信取得「鼓勵投信躍進計畫」政策優惠，聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林取得「鼓勵境外基金深耕計畫」政策優惠。

優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至2023年9月30日止。

元大投信及國泰投信可適用基本優惠措施，可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及可申請募集ETF（指數股票型基金）連結基金，所投資投信事業已經理的ETF不以國內成分證券ETF為限。

元大投信及國泰投信另可享有2項選擇優惠措施，其中，元大投信及國泰投信均選擇送審投資海外的投信基金申報生效期間，可由30個營業日縮短為12個營業日。

元大投信第2項選擇優惠措施為放寬每次送審的投信基金檔數上限，國泰投信第2項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯博、安聯及施羅德資產管理集團可適用2項優惠措施，除了可在符合境外基金管理辦法範圍內引進新類型境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金外，安聯及施羅德資產管理集團總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔，聯博資產管理集團境外基金申請案可加速審核。

至於景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林資產管理集團，均可適用1項優惠措施。同時，10家資產管理集團在台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均可放寬為70%。（編輯：張均懋）1111004

高晶萍
金管會修法 財報重大資訊揭露要考量質性因素 美台升息風暴衝擊股市？金管會救市緊盯3大指標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族