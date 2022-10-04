助攻台資產管理規模 12家業者取得金管會政策優惠

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（中央社記者謝方娪台北4日電）為擴大台灣資產管理市場，金管會推出「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，金管會今天公布2022年度適用名單，包含景順等10家資產管理集團及元大投信等2家投信業可享1年政策優惠。

為擴大國內資產管理規模並朝國際化發展，金管會推出「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」，投信事業及境外基金機構符合一定條件者，將可適用優惠措施。

金管會證期局副局長高晶萍今天公布，2022年度金管會認可元大及國泰投信取得「鼓勵投信躍進計畫」政策優惠，聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林取得「鼓勵境外基金深耕計畫」政策優惠。

優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至2023年9月30日止。

元大投信及國泰投信可適用基本優惠措施，可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及可申請募集ETF（指數股票型基金）連結基金，所投資投信事業已經理的ETF不以國內成分證券ETF為限。

元大投信及國泰投信另可享有2項選擇優惠措施，其中，元大投信及國泰投信均選擇送審投資海外的投信基金申報生效期間，可由30個營業日縮短為12個營業日。

元大投信第2項選擇優惠措施為放寬每次送審的投信基金檔數上限，國泰投信第2項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。

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聯博、安聯及施羅德資產管理集團可適用2項優惠措施，除了可在符合境外基金管理辦法範圍內引進新類型境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金外，安聯及施羅德資產管理集團總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔，聯博資產管理集團境外基金申請案可加速審核。

至於景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林資產管理集團，均可適用1項優惠措施。同時，10家資產管理集團在台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均可放寬為70%。（編輯：張均懋）1111004