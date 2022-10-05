君帆掛牌上櫃 早盤大漲逾3成

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（中央社記者鍾榮峰台北5日）氣壓和液壓元件廠君帆工業今天以承銷價新台幣40.57元掛牌上櫃，早盤最高衝上55.2元，大漲36%，隨後股價來到52.5元左右。

君帆自結9月合併營收9243.6萬元，較8月7152萬元增加29.24%，公司指出，訂單遞延狀況逐漸回穩，今年營運谷底已過，後續業績可漸入佳境。

君帆在台南永科二廠已在7月營運，主要生產醫療和風電用元件為主，君帆看好未來醫療和風電商機可期，並積極切入航太領域。

君帆總經理胡正杰今天表示，君帆已切入離岸風電變槳系統、變槳液壓系統、變槳液壓缸設計與製造等，變槳旋角系統已通過西門子歌美颯企業管控稽核認證，未來年產約百套的風機零組件和系統維護，可望帶動新台幣2億元以上商機。

君帆也布局核磁共振和手術台所需的油壓產品，看好未來成長動能。此外，君帆在電動車應用成長快速，風電模具在中國大陸市場明顯成長。法人指出，君帆車用產品打進中國大陸的敏實集團，在3C領域，海爾也是大客戶之一。

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展望第4季營運，君帆預估業績回暖，部分訂單遞延至明年第1季；法人預期，君帆第4季業績可年成長雙位數百分點，今年醫療業績可較去年成長10%，今年業績和獲利力拚持平，預估明年君帆業績可望成長雙位數百分點，創新高可期。

從市場來看，上半年中國大陸占君帆整體業績比重約6成出頭，台灣占比約3成出頭，日本占比約4%，美國占比約2%；從產品來看，油壓元件占比約8成多，氣壓元件占比約7%，整合系統占比約6%。（編輯：楊蘭軒）1111005