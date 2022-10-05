瓦城2025年拚200店 下半年啟用全球研發中心

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（中央社記者江明晏台北5日電）餐飲業迎接疫後復甦，瓦城董事長徐承義宣布，集團將於今年下半年起擴張事業版圖，預計2025年將達200家據點，同時，位於桃園中壢的瓦城全球研發中心將於2023年下半年正式啟用。

隨著疫情趨穩，餐飲業終於迎來曙光，連鎖餐飲集團瓦城泰統董事長徐承義今天睽違逾3年再度舉辦記者會分享未來計畫。

徐承義表示，瓦城泰統集團旗下有8大品牌、共140家直營餐廳，員工數3300人，集團將於今年下半年起擴張事業版圖，並喊出2025年200家據點的具體目標，一方面持續國內市場拓點，更積極走向海外市場。

他分享，在台展店計畫中，瓦城會持續展店，包括：中南部區域，深入社區商圈，另一展店主力品牌則是時時香，後續也會開展新品牌。

徐承義表示，儘管近3年來台灣餐飲業受疫情嚴重影響，但瓦城泰統集團因應市場變化的靈活度與穩定性反而更高，所以在不裁員、不減薪、保障員工工作權的堅持下，所有計畫也在疫情即將解封下快速接軌。

瓦城全球研發中心將於2023年下半年正式啟用，位於桃園中壢、樓地板面積接近5000坪。

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徐承義指出，該中心包括有統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食品安全衛生的「食品安全中心」、藉獨家數據庫開發料理的「新品牌研發中心」、培訓更多廚藝人才的「廚藝學院」以及控管集團物流系統的「物流管理中心」共5大部門，完工後不僅能服務500家店，也將是集團未來飛快成長的後盾，更是集團跨足海外市場的台灣基地。

他表示，台灣應該有更多的餐飲業能深刻考慮企業規模化的基礎工程，全球研發中心規劃多年，是瓦城32年的結晶，此次全球研發中心成立對拓展美國市場的前置準備扮演關鍵角色。（編輯：翟思嘉）1111005