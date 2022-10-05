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瓦城重啟美國計畫明年插旗加州 中國市場暫緩展店

2022/10/5 14:06
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（中央社記者江明晏台北5日電）餐飲業迎疫後復甦，瓦城集團將重啟美國計畫，預計2023年第3季在加州開出美國首間瓦城；董事長徐承義也表示，已停止在中國市場展店，一方面因為疫情，另一方面是想聚焦美國市場。

隨著疫情趨穩，餐飲業終於迎來曙光，連鎖餐飲集團瓦城泰統董事長徐承義睽違逾3年再度舉辦記者會，分享疫情期間布局，以及赴美展店計畫。

徐承義表示，於疫情期間迅速調整營運策略、不斷推出應變措施，今年7月重回營運成長軌道，創下年增率近97%的成績。

針對美國市場，他表示，全美東方菜系餐廳有7萬家，僅7%為連鎖餐飲集團，目前泰國菜系餐廳店數約5000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家。

徐承義表示，原先計劃2021年赴美，但因為疫情干擾延後，現在邁向美國市場的海外展店計畫已重啟，計劃2023年第3季於南加州開出美國首店。

未來展店計畫方面，他表示，第一階段以南加州為目標，未來將擴展到全美地區。

疫情過後，國內餐飲品牌陸續計劃前進美國市場，八方雲集今年3月已插旗南加州工業市，六角集團旗下「段純貞牛肉麵」將於加州開出二店，路易莎、胡同燒肉也規劃明年前進美國。

徐承義表示，「瓦城已經看美國市場很多年了」，認為美國是很成熟的餐飲市場，尤其當地近幾年對亞洲餐飲口味喜愛程度很高，樂見台灣餐飲品牌前進美國的趨勢，但有沒有「核心競爭力」是關鍵，畢竟美國食材、人力和租金成本較高都是挑戰。

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對於中國市場，他表示，瓦城集團已經在2020年疫情一開始一口氣在中國收掉4家店，並停止在中國市場展店至今，目前在上海和蘇州僅剩4家據點，將維持既有規模，「沒有開新店的準備」，一方面是因為疫情不確定因素，另一方面也是希望專注聚焦美國市場。

過去餐飲品牌勇於西進，徐承義表示，2012年時進去中國市場，都被市場問「怎麼那麼晚」，主要是在考量集團拓展的能力與狀態，坦言這10年在上海、蘇州都是非常保守地在經營。（編輯：郭無患）1111005

徐承義
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