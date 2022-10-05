永達保經前3季新契約保費年增14% 估第4季迎解封財

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（中央社記者謝方娪台北5日電）在疫情升溫下，永達保經前3季新契約保費收入仍繳出年增14%成績，永達保經董事長吳文永今天表示，隨國境解封，產業活絡、所得提高，民眾買保險意願會增加，看好第4季保費收入表現。

吳文永今天出席2022永達保經「永續長照專車送達」捐贈記者會，會後接受媒體聯訪表示，保險和所得有關，民眾所得高，買保險意願會提高，隨國境解封，民眾賺錢機會變多、產業活絡下，會帶動民眾買保險意願，看好第4季保費收入表現。

永達保經今年前9月新契約保費收入較去年同期成長14%，吳文永強調，前3季疫情升溫，業務員要見客戶不方便，但永達保經保費收入未呈衰退、反而成長，展望第4季，估計更將有旺季效應帶動。

今年產險業受防疫險衝擊甚深，吳文永直言，防疫險對產險業貢獻的營收並非正常營收，看費用支出就可看出實際上是傷害，產險公司都很慘，光這一年理賠支出，可能就把1、20年賺的錢都吃掉了，「產險業本來就不該設計防疫險」。

此外，美國鷹派升息，股債市齊跌，壽險業淨值面臨空前危機，吳文永認為，壽險公司根據長期投資和短期投資差異性，將投資部位擺在不同會計科目，以致對淨值和損益產生不同影響。

他指出，現在利率上揚，有壽險公司長期及短期投資部位比率不同，造成這麼大的風險，現在討論資產重分類，就是要解決現狀，不要讓淨值波動這麼劇烈。

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吳文永說，雖然股債市動盪，但保經沒做什麼投資、沒受影響，專注在業務通路行銷上。

永達保經自2018年啟動長照服務專車捐贈計畫，今年邁入第5年，永達保經今天舉辦捐贈記者會，永達保經指出，長照專車捐贈計畫能持續辦理，要感謝全體永達人捐出每月所得1%並結合永達健走活動北、中、南三區所有參與者的報名費，作為長照服務專車購置經費。（編輯：林淑媛）1111005