上銀9月營收7個月低點 第3季業績歷史第3高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結9月合併營收新台幣25.11億元，是7個月來低點，不過仍是4年來同期高點，第3季營收79.2億元雖季減3.8%，仍創歷年單季第3高。

上銀今天公布9月自結合併營收25.11億元，較8月26.28億元月減4.4%，比去年同期25億元微增0.44%，是今年3月以來低點，不過是2019年以來同期高點。

上銀第3季自結合併營收79.2億元，較第2季82.35億元減少3.8%，不過比去年同期75.3億元增加5.2%，創歷年同期次高，也是歷史單季第3高。

法人指出，上銀第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整，漲價幅度約5%區間，漲價效應在第3季持續發酵，部分抵銷歐洲和中國市場拉貨疲軟的變數。

累計今年前3季上銀自結合併營收237.22億元，較去年同期205.7億元成長15.33%。

美系外資法人指出，中國製造業經理人指數（PMI）持續回穩，預估中國政府刺激經濟政策將在10月中旬中共第20次全國代表大會之後明朗，總體經濟有機會在明年第2季回溫，有助工具機和關鍵零配件需求增加。（編輯：張均懋）1111006