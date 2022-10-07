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家登前9月營收超越去年全年 光罩晶圓載具銷售旺

2022/10/7 09:49
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（中央社記者張建中新竹7日電）傳載方案商家登9月營收新台幣3.49億元，較8月滑落12.85%，不過，較去年同期增加45.89%；累計前9月營收31.57億元，已超越去年整年度的31.21億元水準。

家登第3季營收10.66億元，與第2季相當；累計前9月營收31.57億元，較去年同期增加64.57%。除光罩、晶圓載具產品銷售成長，子公司機台設備產品出貨同步增加，是推升營收攀高的主要動力。

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展望未來，家登表示，第4季為傳統半導體旺季，將全產能備貨，預期今年集團營收及獲利可望同創新高。明年訂單能見度高，將致力精實生產，並推動智慧製造，提升自動化程度，期能再創營運高峰。

順應國際淨零減碳潮流，家登指出，近期開始與中衛體系合作減碳輔導工作，帶動夥伴業者共同減碳縮短進程，預計半年內結合供應鏈的減碳成效，將達2座大安森林公園全年碳吸附量。（編輯：楊凱翔）1111007

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