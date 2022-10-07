餐飲業第3季迎復甦 漢來、瓦城業績旺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北7日電）隨著疫情常態化，餐飲市場今年第3季迎來久違的春天，漢來美食單季營收創高，瓦城第3季營收年增47.74%；受惠創業加盟回溫，揚秦前3季營收也創同期新高。

國內餐飲市場持續回溫，消費者的用餐習慣逐漸調回疫前模式，連鎖餐飲集團瓦城受惠強勁內需，不僅假日訂位一席難求，中秋檔期更是業績暢旺，繼7、8月繳出亮眼表現之後，9月營收新台幣3.64億元，年增18.9%，第3季營收達12.48億元，較去年增加達47.74%。

瓦城表示，迎接即將到來的週年慶、尾牙年節商機，集團第4季營收樂觀可期。

漢來美食9月營收3.88億元，月增11.98%、年增73.01%，累計前9月營收26.14億元，年增33.83%，單季營收創歷史新高；漢來美食表示，除了拜餐飲景氣回溫所賜，最重要的在於品牌餐廳推出活動及創新品牌展店策略奏效。

漢來看好，10到12月向來是餐飲業的旺季，將延續第3季動能，為全年目標加力衝刺，而入境「0+7」制度及各項鬆綁措施將在10月13日上路，預估旅遊量能和旅客人數將隨政策階段性增加，觀光旅遊業終於盼來復甦的景象。

面對疫後餐飲，業者看好尾牙春酒商機，預估明年春節過年時間較早，加上企業尾牙活動連兩年受疫情干擾，今年詢問度高、提前下訂意願大，需求相當具爆發力。

旗下有麥味登等品牌的揚秦9月營收1.57億元，年增24.7%，比8月略減9.31%，第3季營收4.91億元，較第2季增加5.45%，較去年同期成長32.23%。揚秦表示，在本土疫情衝擊之下仍維持營收連續11個月正成長，今年前9月營收13.89億元，年增22.47%，創歷史同期新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，9月營收雖因開學季及營業天數影響較8月略減，仍創歷史同期新高，顯示每月營收已逐漸回歸至疫情爆發前的正常增減趨勢，疫情帶來的衝擊已逐漸下降。

2022台灣連鎖加盟創業大展台北展於9月26日落幕，揚秦指出，創業加盟人潮較以往大有增加，旗下品牌麥味登及炸雞大獅亦有不錯斬獲，為第4季開局立下基礎。

旗下經營85度C的美食-KY9月合併營收17.6億元，續創今年新高，連續5個月逐月成長，與去年同期比較，增幅2.3%，連續兩個月正成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法人分析，受到疫情封控政策以及總體景氣趨緩的影響，美食-KY亞州市場尚未回到疫情前的表現，但較去年同期的衰退幅度已經大幅改善，只剩個位數的差距。

反觀北美市場，受惠同店營收成長，第3季營業規模較疫情前同期（2019年）成長接近20%，占美食-KY合併營收比重逼近3成。美國市場預計今年第4季開始擴大展店版圖，增添營收成長動能，美食-KY來自亞洲以外的營收貢獻可望持續上升。（編輯：張均懋）1111007