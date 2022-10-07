吳東亮肯定壽險金融資產重分類 盼銀行證券一視同仁

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）面對壽險業淨值危機，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今天表示，金融資產重分類看似對以往較保守的金融公司不公平，但從大格局來看是好事；但他也認為不只有保險公司，銀行、證券業也要一視同仁才公平。

吳東亮今天出席並主持工商協進會70週年慶祝大會，在會前受訪時表示，對於壽險業淨值風暴，大家當然都不樂見此事，雖然市場有急劇變化，但這很多是未實現損失。

吳東亮說，升息造成壽險業淨值減損，這是會計制度所造成，IFRS 9就是在處理這塊，IFRS 17則是同時處理資產與負債，不過最近金管會動作很快，要幫大家解決問題。

吳東亮認為，金融資產重分類感覺像是遊戲玩到一半改變規則，表面上看似對以前較保守的金融公司不太公平，但金融業是支撐台灣經濟的重要支柱，從大格局來看，若能做必要處置並解決問題、恢復正常，這是好事。

吳東亮提醒，金融資產重分類的措施應一視同仁，不只保險公司，銀行、證券都要，這樣才公平。他認為金管會有看到這點並站出來，「當然要支持」。

媒體問及在美國持續升息下，是否認為台灣今年GDP仍能「保3」？吳東亮表示，美國急遽升息對每個經濟體都有衝擊，台灣也不例外，但台灣算相對受的影響比較少。

吳東亮表示，台灣上半年GDP成長率仍有逾3%，通膨率也在3%左右，這相對其他國家較少，且因台灣升息較少、央行處置得宜，讓新台幣匯率貶值幅度也相對穩定。

對於台股，吳東亮表示，目前已從18000點跌到13000點，修正約30%，下跌不少，但台股殖利率還有5%左右，股市短期調整在所難免，但若要再往下走，應已接近尾聲。

吳東亮坦言，全球經濟下行會對台灣外銷造成衝擊，但台灣漸漸在開放邊境，相信很快會有更多配套政策；此外，內需在疫情後逐步回升，他認為台灣經濟相對其他國家樂觀。（編輯：張均懋）1111007