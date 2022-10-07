群創9月營收年減4成 電視面板報價出現止跌訊號

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（中央社記者潘智義台北7日電）電視面板報價在10月出現止跌跡象，面板廠群創光電今天公布，9月自結合併營收為新台幣170億元，較8月增加11.1%，仍較去年同期減少42.4%。

群創光電新聞稿指出，9月大尺寸面板合併出貨量共計923萬片，較8月增加6.7%；9月中小尺寸面板合併出貨量共計2348萬片，較8月增加5.7%。

群創光電統計，第3季自結合併營收為480億元，較第2季減少17.1%，較去年同期減少48.4%。大尺寸面板合併出貨量共計2613萬片，較第2季出貨量3245萬片減少19.5%；中小尺寸面板合併出貨量共計6866萬片，較第2季出貨量8427萬片減少18.5%。

群創先前法說會指出，面板產業有機會在第4季落底，但庫存消化或許要等到明年第1季。

研調機構集邦科技日前新聞稿說明，面板廠營運壓力增加，在嚴控生產，供需平衡後，第4季整體5代線以上的大世代線稼動率，不排除將下滑至6成，為過去10年來新低。（編輯：趙蔚蘭）1111007