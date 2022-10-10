商總：兩岸重啟溝通 工商交流可先行

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（中央社記者張璦台北10日電）總統蔡英文今天在國慶演說時表示，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。商總理事長許舒博指出，兩岸和平穩定訴求的關鍵在於「怎麼做」，若要重啟溝通，工商交流可先行。

蔡總統演說時指出，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，「我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」；未來兩年不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

許舒博表示，兩岸和平穩定、不兵戎相見，這個訴求的重點在於怎麼做，兩岸體制不同，要有溝通管道，才能釐清彼此的認知與底線，目前海基會、海協會等管道幾乎中斷、「已讀不回」，難有談判空間。

他提議，基於兩岸經貿依存度高，台灣、中國雙雙將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊限制解除後，可先啟動工商、文化交流，釋出善意，再看看是否打開政治對話；工商界可當「先遣部隊」、去起個頭，傳達、帶回一些訊息，營造好的談判環境。

針對蔡總統提及台灣要全方位推進，透過前瞻技術合作、相互投資，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家合作交流，建立更具韌性的全球供應鏈。許舒博建議政府可撥一筆經費讓企業組成國家隊，補助業者開拓中國以外的市場商機，打團體戰。

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三三會理事長、台玻董事長林伯豐接受電訪時表示，盼政府「面對困難，解決困難」，比如能源以及台海穩定等議題。他呼籲，歐洲視核能為綠電，台灣應該考慮把核電納入基載。

林伯豐同意蔡總統提及與新南向、歐洲合作，以建立更具韌性的供應鏈，但他也擔憂，美國若把台灣當成火藥庫，實在危險，「台灣不只經濟要發展，人民生命安全也是重要一環」。（編輯：林興盟）1111010