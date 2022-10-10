更多編輯台推薦新聞：
影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
諾貝爾經濟學獎 前聯準會主席柏南奇及2美學者研究金融危機獲獎
首頁 / 產經

商總：兩岸重啟溝通 工商交流可先行

2022/10/10 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北10日電）總統蔡英文今天在國慶演說時表示，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。商總理事長許舒博指出，兩岸和平穩定訴求的關鍵在於「怎麼做」，若要重啟溝通，工商交流可先行。

蔡總統演說時指出，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，「我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」；未來兩年不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

許舒博表示，兩岸和平穩定、不兵戎相見，這個訴求的重點在於怎麼做，兩岸體制不同，要有溝通管道，才能釐清彼此的認知與底線，目前海基會、海協會等管道幾乎中斷、「已讀不回」，難有談判空間。

他提議，基於兩岸經貿依存度高，台灣、中國雙雙將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊限制解除後，可先啟動工商、文化交流，釋出善意，再看看是否打開政治對話；工商界可當「先遣部隊」、去起個頭，傳達、帶回一些訊息，營造好的談判環境。

針對蔡總統提及台灣要全方位推進，透過前瞻技術合作、相互投資，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家合作交流，建立更具韌性的全球供應鏈。許舒博建議政府可撥一筆經費讓企業組成國家隊，補助業者開拓中國以外的市場商機，打團體戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

三三會理事長、台玻董事長林伯豐接受電訪時表示，盼政府「面對困難，解決困難」，比如能源以及台海穩定等議題。他呼籲，歐洲視核能為綠電，台灣應該考慮把核電納入基載。

林伯豐同意蔡總統提及與新南向、歐洲合作，以建立更具韌性的供應鏈，但他也擔憂，美國若把台灣當成火藥庫，實在危險，「台灣不只經濟要發展，人民生命安全也是重要一環」。（編輯：林興盟）1111010

許舒博
團客指引9/26再討論 機組員是否0+7同天定案 許舒博：經濟是保台關鍵 對中國依賴高應分散風險
林伯豐
新台幣走貶煞不住 林伯豐籲貶值幅度緊盯韓元 勞動力短缺困境 林伯豐籲外籍移工配額拉至45%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族