台機械出口值連2月負成長 公會：2023上半年受影響

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣機械工業同業公會今天公布9月機械出口值25.87億美元，連2個月負成長，主要是全球景氣不佳。公會指出，國際不利經濟因素影響，預期下半年新訂單需求明顯不如上半年，將影響明年上半年出口值。

機械公會下午公布9月台灣機械設備進出口統計速報，9月機械出口值25.87億美元，較去年同期出口26.88億美元減少3.8%，若以新台幣計算9月出口值793.8億元，較去年同期增加6.4%。

公會指出，受全球景氣不佳影響，9月機械出口出現連2個月負成長，較8月減少3.21億美元，月減11%。

累計今年前9月台灣機械出口值266.26億美元，較去年同期增加10%，若以新台幣計價約7752.58億元，較去年同期增加14.1%。

若從出口市場來看，公會統計，今年前9月機械出口國前3大包括中國大陸（占比26.2%）、美國（占比25.9%）、日本（占比6.0%）。

公會分析，中國大陸因COVID-19疫情封控問題與經濟下行因素影響，台灣機械設備對中國大陸今年累計出口負成長9.6%，金額約69.65億美元，相較之下，今年到9月對美國出口大幅成長，尤其上半年成長幅度平均超過4成，不過8月對美出口6.96億美元，僅年成長3.2%，9月對出口6.54億美元，較去年同期下滑7.5%，顯示全球景氣下滑與對設備投資轉趨保守。

展望下半年至明年上半年，公會指出，美國大幅升息政策不變，俄羅斯與烏克蘭戰爭未歇，受諸多國際不利經濟因素影響，下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡，預估將影響明年上半年出口值。

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公會表示，目前台灣主要機械設備出口項目如電子設備、檢量測設備與工具機等均維持正成長，預估今年全年機械出口值仍可維持5%至10%正成長。

對於新台幣匯率，公會表示，受美元持續升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率今年累計貶幅近15%，不過鄰近國家日本貶幅更大，日圓今年貶幅超過26%；韓元今年貶幅也達19%，競爭國貨幣競貶，對機械設備海外接單能力持續造成影響，為維持出口競爭力，公會建議，新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶。（編輯：翟思嘉）1111011