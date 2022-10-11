台股重摔596點 國安基金：量能逾2千億元動能仍佳

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（中央社記者張璦台北11日電）台股雙十國慶休市後今天補跌，收盤重挫596點；國安基金表示，台股因半導體及電子類股市值占比逾5成，連假期間美股那斯達克及費半皆下跌，台股受連動影響、同步下挫，但成交量仍逾2000億元，交易動能仍佳。

國安基金強調，整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌。

因雙十連假期間美股重挫，加上美國宣布限制高階晶片技術輸出，台股今天補跌，終場收在13106.03點，創近2年低點，重挫596.25點，跌幅4.35%，成交值新台幣2177.6億元。

國安基金傍晚發布新聞稿表示，台股今天下跌，主要是連假期間國際股市下跌及俄烏衝突升高等因素影響，台股因半導體及電子類股市值占比逾5成，與美股那斯達克及費半連動高，連假期間那斯達克及費半分別下跌4.8%及9.31%，台股受連動影響，也同步下挫，但成交量仍逾2000億元，交易動能仍佳，投資人逢低承接意願仍高。

國安基金表示，台股本年9月殖利率5.38%為各主要股市之首，本益比9.68倍，優於多數主要股市，且上市櫃公司獲利營收亮眼，進出口動能雖受國際升息、經濟成長趨緩影響，但與其他國家相較，仍屬穩健。

同時，國安基金指出，台灣9月消費者物價指數（CPI）年增率2.75%，較歐美各國相對平穩；此外，政府逐步開放邊境管制，挹注內需動能；整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌。

國安基金說明，近期因全球通膨升息、能源糧食供需及地緣政治等問題，造成消費動能減弱及庫存增加，抑制經濟復甦力道，各機構預測本年及明年全球經濟趨緩或衰退，全球股匯市波動加大，國安基金將持續護盤，妥慎運用有限資源，穩定投資信心及安定股市。（編輯：黃國倫）1111011