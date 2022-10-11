台股重挫596點史上第7大跌點 法人：止跌看兩訊號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）市場利空消息衝擊台股今天重挫596點，為史上第7大跌點，終場收在13106點，創近2年波段低點。法人表示，台股受資金、產業、技術等利空影響，短線恐回測萬三大關；能否止跌，需觀察13日台積電法說會及融資水位變化。

美國擴大半導體輸中管制，美股連二天重挫，台股今天開低走低，台積電等半導體類股成重災區，指數終場收在今天最低點13106.03點，重挫596.25點，跌幅4.35%，指數再創2020年11月中旬以來低點，失守5日均線13615點和10日均線13563點；根據統計，台股今天大跌596點，創史上第7大跌點。

台股今天成交值來到新台幣2177.6億元，加計盤後2225.35億元。台股今天類股齊跌，在台積電重挫8.33%下，終場電子類股大跌5.8%，金融股下挫2.28%，航運下跌2.07%；台股今天有40檔個股跌停。

三大法人今天合計賣超386.99億元，其中，自營商賣超62.07億元，投信買超17.83億元，外資及陸資賣超342.75億元。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期半導體電子股受衝擊，主要電子權值股成為重災區。其中，晶圓代工龍頭台積電勉強守住400元大關，終場收401.5元，下跌36.5元，跌幅達8.33%，單日市值蒸發9464億元，失守11兆元、來到10.41兆元。

市場評估美國聯準會（Fed）將再大幅升息，高價股賣壓沉重，包括力旺、世芯-KY、創意、晶心科、M31、金麗科等多檔IC設計個股和矽智財（IP）概念股跌停鎖死。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，產業面有全球景氣不佳、科技股下修營運獲利、美國晶片管制措施轉嚴等因素；資金面美元指數反彈，新興市場貨幣匯率轉弱，外資持續在台股提款，衝擊電子權值股股價，且外資持續在台股期貨、現貨及匯市調節。

林漢偉指出，從資金、產業、技術等層面來看，台股受利空消息衝擊，市場觀望指數和個股走勢，低檔承接意願保守，預期台股短線回測萬三大關。

展望台股後市，林漢偉表示，需留意國安基金護盤時間點及策略，也觀察台積電能否守住400元大關，今天台積電重挫逾8%、下跌36.5元，相當罕見，主要是9月台積電營收不如市場預期，外資評等恐降，加深市場疑慮。

至於台股何時止跌，林漢偉指出，需觀察台股恐慌後是否有反彈契機，例如13日台積電法說會能否釋出正向訊息，14日觀察航運股長榮法說會動向，以及10月下旬美科技股超級財報週陸續登場等訊息；此外，台股融資水位變化也是觀察重點。（編輯：張良知）1111011