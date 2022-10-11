台股大跌596點 證交所籲投資人理性審慎操作

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（中央社記者潘智義台北11日電）因雙十連假期間美股重挫，加上美國宣布限制高階晶片技術輸出，台股今天補跌，收盤大跌596.25點。台灣證券交易所信心喊話，投資人應理性面對股市漲跌，審慎操作。

台股今天終場收在13106.03點，創近2年低點，重挫596.25點，跌幅4.35%，成交值新台幣2177.6億元。

證交所發布新聞稿指出，台股近期震盪明顯，主要受到全球升息加速、地緣政治風險及資金流動等因素影響，牽動國際股市下跌，衝擊市場信心。證交所提醒，台灣上市公司體質相對穩健且韌性強勁，且集中市場無出現大規模融資斷頭情事，投資人切勿聽信市場流言，應理性面對股市漲跌，審慎操作。

面對現今通膨居高不下、地緣政治風險及加速升息等國際市場變局，台灣上市公司持續展現韌性及活力，截至新聞稿發布為止，已發布9月營收的697家國內上市公司，9月營收較8月成長18.52%，1至9月累計營收也較去年同期成長12.83%，加上今年經濟成長率預估仍將溫和成長，台灣經濟基礎仍穩健。

證交所說明，將持續推動企業永續發展並建構ESG（環境、社會責任、公司治理）生態系、強化資安防護暨大數據轉型，以提升台灣上市公司及證券市場的整體韌性。證交所並將持續督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，密切關注國際局勢對市場影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。（編輯：翟思嘉）1111011