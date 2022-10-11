台股重摔近600點 金管會擴大限空令再降借券限額

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（中央社記者謝方娪台北11日電）台股崩跌596.25點，創近2年新低點，金管會今天晚間緊急宣布調整打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

金管會自今年10月1日起實施2項救市措施，第一，調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的30%調降為20%；第二，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%，透過墊高投資人放空成本，減緩股市賣壓。

近期受俄烏戰爭加劇、通膨疑慮及金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市波動劇烈，連動台股震盪。為維持證券交易市場秩序及穩定並保障投資人權益，金管會今天晚間宣布自10月12日起，強化打擊空方強度。

金管會今天宣布再度調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的20%調降為10%；其次，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

調降每日盤中借券賣出限額方面，若券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求的借券賣出，可不受限制。（編輯：張良知）1111011