打擊空方救市措施見效 金管會：外資借券賣出已降

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（中央社記者謝方娪台北11日電）利空消息籠罩，台股挫近600點，金管會今天晚間緊急宣布調高打擊空方措施強度。金管會指出，10月起實施打擊空方2道限令後，借券賣出比率及外資借券賣出量均有下降，擔保維持率回升至160%以上。

台股持續破低，金管會今年10月1日起出手實施2項救市措施，第一，調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的30%調降為20%；第二，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%。

金管會這2項措施，主要透過墊高投資人放空成本，減緩股市賣壓。金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會上公布金管會此波打擊空方措施實施成效。

在金管會調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數後，10月3日至7日集中市場日均借賣成交值占市場成交值下滑至2.6%，相較金管會實施前、即9月26日至30日平均比率3.56%，下降0.96個百分點。

同時，10月3日至7日外資借券平均賣出量下降至新台幣46億元，相較實施前、即9月26日至30日外資借券賣出均量73億元，同樣減少27億元。

信用交易方面，截至10月7日止，信用交易整戶擔保維持率為163.26%，相較金管會打擊空方措施實施前、9月30日擔保維持率159.33%，已有回升，守住160%關卡。

金管會今天晚間結束例行記者會後，緊急宣布提高打擊空方措施強度，自10月12日起，再度調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的20%調降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

金管會主委黃天牧日前在立法院財政委員會答詢時澄清，金管會前述2項穩定股市措施並非限空、也並非禁空，只是酌增投資人放空成本。（編輯：張均懋）1111011