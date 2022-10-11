利空衝擊台股重挫近600點 金管會強調基本面仍穩健

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（中央社記者謝方娪台北11日電）雙十連假台股休市、美股重挫，台股今天開盤補跌，終場台股加權指數重挫596.25點。金管會今晚緊急宣布強化打擊空方救市措施，並強調台股基本面仍然穩健。

在利空消息籠罩下，台股在雙十連假後首個交易日開盤開低走低、類股齊跌，終場勉力守住13100點整數關卡，收在13106.03點，創2020年11月中旬以來新低，大跌596.25點、跌幅4.35%，成交值新台幣2177.6億元。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會指出，美國非農就業數據強於預期，市場認為美國聯準會（Fed）11月將再猛烈升息，另俄軍轟炸烏克蘭基輔等城市，升高地緣政治風險，美股重挫，觀察亞股今天均跌多漲少。

台股今天跌幅達4.35%，大於同時間日本、韓國、新加坡、香港及上海跌幅，張子敏表示，台股跌幅較大是受美國半導體及電子類股下跌所致。

若看今年截至10月7日止，台股跌幅24.79%，相較美國那斯達克跌幅31.91%、韓國跌幅25.01%、深圳跌幅27.45%、香港跌幅24.18%、上海跌幅16.91%、日本跌幅5.82%，台股表現仍介於國際主要股市之間。

從日均量觀察，今年截至10月7日止，台股集中市場日均量為2526億元，雖較去年同期減少39.08%，表現仍優於日均量減幅超過4成的韓國股市。

張子敏表示，上市櫃公司上半年稅前淨利年增23.03%、前8月營收年增9.93%，集中市場截至9月底本益比為9.74倍，現金殖利率達5.13%，若加計股票股利為5.34%，均顯示台股基本面仍屬穩健。

張子敏說，雖受美國連續升息、通膨及俄烏戰爭影響，外資調整資金布局、今年截至10月11日賣超台股1.27兆元，不過截至9月底外資累計淨匯入淨額仍逾2000億美元，顯示外資仍持續投資台灣。

張子敏強調，金管會未來將密切注意後續美國聯準會升息及外資資金匯出入動向，適時採行相關措施。（編輯：黃國倫）1111011