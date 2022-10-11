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台積電大跌逾8% 台股重挫596點收13106點
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阮清華：國安基金一直在場內 台股漲跌終將回歸基本面

2022/10/11 13:23（10/11 13:56 更新）
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雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股11日盤中重摔逾590點，台積電早盤最低來到407元、市值跌破新台幣11兆元。中央社記者王飛華攝 111年10月11日
雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股11日盤中重摔逾590點，台積電早盤最低來到407元、市值跌破新台幣11兆元。中央社記者王飛華攝 111年10月11日
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（中央社記者張璦台北11日電）台股今天盤中重摔逾590點，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，美股日前挫低，台股補跌，這波下跌受經濟面因素影響較深，國安基金「一直都在場內」，也將繼續關注美國晶片管制措施以及台積電法說會等議題。

雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股今天開盤補跌重挫逾500點，盤中數度摜破13200點整數關卡，最低來到13109.52點，大跌592.76點，跌破前波低點13273點，再創2020年11月中旬以來低點。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期半導體電子股受衝擊，包括台積電、聯電、聯發科、日月光投控、以及主要IC設計族群早盤股價重挫，台積電早盤最低來到407元，大跌31元，跌幅達7%，市值蒸發8038億元，跌破11兆元大關，來到10.55兆元。

阮清華接受電訪時表示，美股連日下跌，台股在雙十連假休市後，今天出現補跌情況，觀察亞股走勢，今天也普遍不好，外資依然在移動。

他指出，台灣為出口導向國家，基本面會受全球經濟趨緩、終端需求走疲影響，但比起他國，台灣基本面仍屬穩健，而股市漲跌終將回歸基本面。

阮清華認為，俄烏戰爭、通膨和美國聯準會（Fed）鷹派升息是老問題，晶片相關議題則是最近再次浮出檯面，比如美國擴大對中國晶片及設備出口限制，以及台積電獲利情形等。

他表示，近日股市下跌與台海議題沒有太大的直接關聯，總統蔡英文在雙十國慶演說的論調也相當溫和，這次經濟面因素影響比較大，國安基金「一直都在場內」穩盤，後續也會密切關注國內外政經情勢發展。（編輯：黃國倫）1111011

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