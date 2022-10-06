國安基金拍板不退場 截至9月底進場逾100億元

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國安基金7月12日取得進場授權，據最新財報，進場至9月底止、累計57個交易日，投入金額為新台幣逾100億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北6日電）台股受全球景氣烏雲拖累下跌，國安基金7月12日取得進場授權，並在今天召開的第3季例會中，決議繼續穩定股市；據最新財報，國安基金進場至9月底止、累計57個交易日，投入金額為新台幣逾100億元。

台股今年遭利空籠罩，外資上半年賣超近新台幣兆元；國安基金7月12日晚間召開臨時委員會授權進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。

國安基金進場點火，台股8月站回萬五關卡，然而，在美國聯準會（Fed）鷹派升息之下，美股9月持續重挫，台股9月26日終場大跌340.19點，收在13778.19點、跌破國安基金防線；儘管今天台股收紅、加權指數收在13892.05點，但仍低於國安基金進場點。（編輯：潘羿菁）1111006