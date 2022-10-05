行庫賣超不挺國安基金？財長：財務操作買賣都有可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北5日電）立委今天指出，國安基金7月中旬進場至今，6大公股行庫合計賣超台股近新台幣58億元，並質疑國安基金這次是政治性護盤；財政部長蘇建榮回應，各公股財務操作，買進賣出都有可能，國安基金護盤非政治性考量。

財政部長蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。

國安基金7月12日召開臨時委員會授權進場，最快7月13日開始護盤；國民黨立委賴士葆今天質詢時表示，國安基金7月13日護盤至10月4日、台股跌幅2.7%，觀察6大公股行庫動向；台銀買超0.53億元、第一金賣超0.23億元、合庫銀賣超2.4億元、兆豐銀買超4.32億元、彰銀賣超20多億元、土銀一路賣超40多億元。

蘇建榮回應，國安基金進場以來，台股跌幅2.7%，同一期間，相對國際上其他股市跌幅沒那麼深；至於各公股財務操作，買進賣出都有可能。

地方選舉將至，賴士葆追問，護盤要看量比較重要，量大幅萎縮、市場失靈才該進場，國安基金這次進場時，成交量還有2000多億元，是否為政治性護盤；蘇建榮強調，並沒有。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1111005