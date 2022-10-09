存股族愛高股息ETF 今年來規模大增逾千億

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）台股加權指數今年以來跌掉4516點，跌幅24.79%，日均值也縮至2500億元左右，但高股息ETF買氣仍旺，扣除今年新掛牌，名稱有高股息的高股息ETF共7檔，總計今年截至9月30日，規模就增加1172億元，受益人數增加逾77萬人。

近年「存股」風氣盛行，尤其標榜「高股息」往往對存股族更具吸引力，投信業者也積極推出相關產品，今年至今新推出的高股息基金就有3檔，分別為5月推出的永豐優息存股、8月推出的凱基優選高股息30，及10月4日才開募的群益台灣精選高息，讓台灣高股息ETF數量攀上10檔。

今年以來規模增加最多的前3檔則分別為國泰永續高股息、元大高股息、富邦特選高股息30，3檔就包辦了1152億的新增額，大者恆大的趨勢明顯。

元大高股息於2007年推出，是第一支高股息基金，基金規模超過1400億元，也是規模最大的高股息基金，今年來受益人激增20.49萬人。

國泰永續高股息基金截至9月30日止，以才成立2年多的「後輩」之姿，規模快速衝上千億元，成為唯二的千億級高股息ETF。

國泰永續高股息以黑馬之姿急起直追，今年以來規模就大增763.4億元，是元大高股息305.3億元的2倍之多，也遠高於第3名富邦特選高股息30的84.1億元。

元大高股息與國泰永續高股息最大的不同在於選股邏輯，兩檔ETF均不限類股，元大高股息以未來一年配息為篩選主要指標；挑選未來一年預測現金殖利率最高的30檔標的（含人為預測成分）。

國泰永續高股息則是以過去3年配息並符合ESG（環境、社會、公司治理）為參考指標；先篩選出符合MSCI ESG評級分數的公司，再找出「過去三年平均年化殖利率」的前30檔作為成分股。

至於富邦特選高股息30，則採取靈活操作。在宣告股利後，於除息前先行卡位；篩選市值、成交金額、營收後，根據已宣告股利、最近4季股利、盈餘等因子挑選排名前30檔標的。

10月最新推出的群益台灣精選高息ETF基金則是首檔將企業獲利成長率列入選股考量指標的高股息ETF，希望能降低賺了股息、賠了價差的風險因子。

投資人期待透過存股理財，替自己加薪，甚至達到「財富自由」的夢想，勇於「越跌越買」。觀察今年來國內股票型原型ETF的規模、受益人數、發行張數變化，在規模增加前10名的榜單中，「高股息」相關ETF就占了4檔，顯示高股息ETF人氣相當旺，買氣及人氣有增無減。

根據投信投顧公會資料，台股中高息ETF至8月已增至9檔，合計規模也突破新台幣3000億元大關，至3003.09億元，總受益人數也增加至180.83萬人。（編輯：楊蘭軒）1111009