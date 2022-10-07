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國泰永續高股息ETF人氣高 今年3指標增幅奪冠

2022/10/7 14:35
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）今年來股債市場波動加劇，不過存股族前進高股息個股及ETF意願不減反增，台灣發行的原型ETF今年來規模增幅前10名中，有4檔屬於高股息；其中，國泰永續高股息一舉奪下規模、受益人、發行張數增幅三冠王。

回顧今年前3季，市場因通膨飆升、利率走揚，讓全球股債市波動加劇，也讓存股族進一步鎖定具抗跌、抗波動特性的高股息個股及ETF。

據投信投顧公會資料顯示，台股中高息ETF至8月已增為9檔，合計規模突破新台幣3000億元大關，至3003.09億元，受益人數合計達180.83萬人。

進一步觀察國內股票型原型ETF的規模、受益人數、發行張數變化，今年在規模增加前10名榜單中，投資聚焦高息族群者占4檔，顯示高股息ETF人氣相當旺，買氣及人氣有增無減。

截至9月30日止，規模成長第1名為國泰永續高股息ETF ，增加763.4億元；第2名元大台灣50增加430.1億元，第3名元大高股息增加305.3億元，第4名富邦台50增加規模也在百億以上，而前3名整體規模都在千億元以上。

觀察今年來規模增加前10名的榜單中，以國泰永續高股息ETF居首，同時拿下受益人數、發行張數、基金規模增幅冠軍，展現三冠王之姿。

國泰永續高股息ETF成立於2020年7月，短短2年時間，規模即突破千億元大關，來到1114億元，緊追在元大高股息1442.9億元之後。（編輯：張良知）1111007

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