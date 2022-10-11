美擴大輸中禁令 IC設計服務廠恐受波及股價重挫

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（中央社記者張建中新竹11日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，法人預期，中國人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）發展恐受壓抑，IC設計服務業者的中國案件進展可能遭受影響，世芯-KY等相關族群股價紛紛重挫、陷入跌停。

法人指出，美國這次擴大對中國出口管制，主要內容包含將高階運算、超級電腦及相關產品、半導體製造設備納入管制清單中；另外，對於涉及中國超級電腦、半導體相關研發項目的出口須申請許可證。

法人預期，中國未來AI與HPC發展恐受到壓抑，並可能連帶影響IC設計服務業者的中國相關案件進展。世芯-KY因過去曾有客戶遭列入黑名單，業務重心逐步轉向美國客戶，這次受到的衝擊應有限。

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創意今年前10大客戶委託設計（NRE）案件中，有6個是7奈米的AI案件，客戶以北美、日本及歐洲地區為主，中國AI晶片量產業務已於第2季告一段落，法人預期，創意受影響也有限。

世芯-KY與創意短期營運受美國禁令衝擊有限，不過，未來中長期在中國AI與HPC業務發展恐受到影響，兩家公司股價一度重挫跌停，分別達新台幣828元及548元。矽智財（IP）廠力旺及M31也同步跌停，達1120元及346.5元。（編輯：楊蘭軒）1111011