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台股盤中跌500點創2年低點 法人：短線恐回測萬三

2022/10/11 10:59（10/11 11:10 更新）
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台股11日數度重挫超過500點，最低摜破13200點整數關卡，再創近2年波段低點。（中央社檔案照片）
台股11日數度重挫超過500點，最低摜破13200點整數關卡，再創近2年波段低點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美股再挫，市場利空消息衝擊台股數度重挫超過500點，最低摜破13200點整數關卡，再創近2年波段低點，台積電大跌近7%、市值跌破新台幣11兆元。

法人表示，資金面、技術面、產業面利空消息未緩，市場觀望保守，短線台股恐回防保衛萬三大關。

雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股今天開盤補跌重挫逾500點，盤中數度摜破13200點整數關卡，最低來到13178.85點，大跌523.43點，跌破前波低點13273點，再創2020年11月中旬以來低點，儘管大盤跌幅有收斂跡象，不過跌點仍超過480點。

到10時50分，台股加權指數來到13200.52點，重挫501.76點，成交值來到新台幣1176.18億元，其中電子股盤中大跌近4.8%，金融股盤中跌1.9%，航運股跌1.3%。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期半導體電子股受衝擊，包括台積電、聯電、聯發科、日月光投控、以及主要IC設計族群早盤股價重挫，其中台積電早盤最低來到407元，大跌31元，跌幅達7%，市值蒸發8038億元，跌破11兆元大關，來到10.55兆元。

聯電盤中大跌近5.8%，日月光投控大跌近8%，此外市場評估美國聯準會（Fed）將再大幅升息，台股高價股賣壓沉重，大立光盤中重挫逾7.5%，其他信驊、旭隼、力旺等千金股也無法倖免，力旺盤中鎖住跌停1120元。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天盤中大跌超過500點，主要反映美股費城半導體指數近2個交易日重挫近9%、以及台積電美國存託憑證（ADR）大跌近9.3%走勢，加上全球科技產業景氣保守，多家大廠下修營運獲利表現，衝擊電子權值股，台股盤中再創波段低點。

林漢偉表示，從資金面、技術面、產業面來看，利空消息未緩，加上新台幣匯率今天回貶31.8元區間，美元指數反彈，外資持續在台股提款，市場觀望台股指數和個股走勢，低檔承接態度保守，短線台股恐回防保衛萬三大關。（編輯：楊凱翔）1111011

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