台積電今年來市值蒸發逾4.5兆元 股東暴增50萬人

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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電上週股價震盪回升至新台幣438元，上揚新台幣16元，不過，今年來仍大跌177元，市值縮水約4.58兆元。台積電至10月7日股東人數攀高至141萬8820人，再創新高，今年來激增逾50萬人。

台積電上週股價走勢震盪，10月3日一度下探416.5元，創波段新低，隨後在外資轉賣為買，台積電股價止跌彈升，10月6日攀高至451元。

台積電7日又在外資賣超下，股價回落至438元，單週仍上揚16元，市值回升4148億元，達11.35兆元，並貢獻大盤指數約132點。台積電今年來股價仍大跌177元，市值縮水約4.58兆元，影響大盤指數達1467點。

據台灣集中保管結算所統計，台積電股東人數持續攀升，至10月7日達141萬8820人，較9月30日的141萬7505人再增加1315人，續創新高。

台積電今年來股東人數大增50萬2423人；其中，零股股東人數自53萬5604人，暴增至85萬8153人，增加32萬2549人。

台積電持股1張至5張的股東人數也自30萬5595人，激增至46萬2309人，大幅增加15萬6714人。持股1000張以上大股東人數則自1528人，降至1505人，減少23人。

台積電基本面表現強勁，今年前3季營收逐季創高，累計前3季營收達1兆6383億元，年增42.56%，並超越去年整年度的1兆5874億元水準，法人預期，台積電第4季業績可望維持穩定，全年營收將首度突破2兆元。

法人表示，通膨及升息影響消費市場需求疲軟，電腦、手機及電視等市場持續低迷不振，半導體供應鏈依然面臨庫存去化壓力，為台積電未來營運添增變數。

此外，美債殖利率竄高，突破4%，加上強勢美元，市場資金回流美國，反觀台積電1年合計每股配息11元，以10月7日收盤價438元計，殖利率約2.51%，對於長期資金相對不具吸引力，是影響台積電股價今年來大幅修正的主因。法人認為，台積電股價後續表現仍需視大環境情況而定。（編輯：黃國倫）1111010