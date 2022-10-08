美經濟數據影響股市 法人：台股先看台積電法說

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（中央社記者潘智義台北8日電）美國公布非農就業數據僅小幅趨緩，未來仍有空間大幅升息，美股重挫；但法人認為，即便後續有美公布CPI不確定因素，但市場偏多，台積電法說會將成為重要觀察指標。

道瓊工業指數7日終場下跌630.15點，或2.11%；標準普爾500指數下跌104.86點，或2.80%；以科技股為主的那斯達克指數下跌420.90點，或3.80%；費城半導體指數下跌152.089點，或6.06%。

台股7日終場收在13702.28點，下跌189.77點，跌幅1.37%，成交值急縮至新台幣1610.41億元，加計盤後交易約1652.14億元。

台積電、大立光將在13日舉行法人說明會，隨後美國將公布消費者物價指數（CPI）。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股在反彈架構下遇長假效應，出現賣壓，但後續在區間震盪過程，仍有機會挑戰14000點，尤其台積電的毛利率、營業利益率、獲利及淨值都可望創高，法說會令人期待。

陳奕光認為，澳洲央行僅升息1碼，未大幅升息，英國撤銷減稅政策，正好為市場帶偏多的風向，加上美公債殖利率下跌，讓「股市多頭喘一口氣」，有利台股反彈格局維持。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，台股短線反彈之後，在連假前遇賣壓順勢回檔，但接下來迎接「財報週」，由業績佳的台積電法說會領軍，還是可以挑選營收數字好、財報佳的股票。

黃文清說明，不論美非農就業人口數據對美股的影響，還是美國即將公布的CPI造成股市的變化，應不至於有太大的意外表現。在不確定因素下，台股成交量不易放大，但投資人不必過於擔心，只是仍宜以實際公布數據做投資判斷。（編輯：郭無患）1111008