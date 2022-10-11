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台積電早盤下探407元創波段新低 市值降至10.55兆

2022/10/11 09:08（10/11 09:23 更新）
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台積電股價11日又創波段新低，早盤達新台幣407元，市值滑落至10.55兆元。（中央社檔案照片）
台積電股價11日又創波段新低，早盤達新台幣407元，市值滑落至10.55兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）美股持續走跌，那斯達克指數下挫110.3點，費半指數下跌81.41點，台積電ADR再創波段新低。台積電今天股價同創波段新低，早盤達新台幣407元，市值滑落至10.55兆元。

受緊縮政策及地緣政治風險升高影響，美股10日持續收低。道瓊指數下跌93.91點，跌幅0.32%；那斯達克指數下跌110.3點，跌幅1.04%；費城半導體指數下跌81.41點，跌幅3.45%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在67.44美元，續創波段新低，2個交易日合計下挫6.91美元，跌幅達9.29%。以台積電7日收盤價新台幣438元計，台積電ADR折價約2.47%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤達407元，創25個月來新低，下跌31元，市值縮水8038億元，滑落至10.55兆元，影響大盤指數約257點。

台積電法人說明會即將於13日登場，市場關注台積電明年能否順利調漲代工報價，以及未來營運展望、供應鏈庫存調整、先進製程進展和地緣政治風險等議題。（編輯：楊凱翔）1111011

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