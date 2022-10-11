台積電大跌 台股早盤重挫逾500點失守13200點
2022/10/11 09:10（10/11 09:30 更新）
雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股11日開盤補跌，重挫超過500點。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股今天早盤補跌，重挫超過500點，最低來到13195.85點，大跌506.43點，一度失守13200點，隨後跌勢稍微收斂。
至9時14分左右，台股加權指數下跌421.31點，來到13280.97點，成交金額419.63億元
美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期半導體電子股受衝擊，包括台積電、聯電、聯發科、日月光投控、以及主要IC設計族群早盤股價重挫。其中台積電最低來到407元，大跌31元，跌幅達7%，市值蒸發8038億元，跌破11兆元大關，來到10.55兆元。
此外美國7日公布就業數據僅小幅趨緩，市場評估升息空間大增，台股高價股今天賣壓沉重，大立光早盤重挫近7%，其他信驊、旭隼、力旺等千金股跌勢明顯。
法人指出，台股目前中長期均線仍空頭排列，月線約14008點反壓仍在，加上台指期重挫超過400點，加權指數將向下測試支撐。（編輯：楊蘭軒）1111011
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