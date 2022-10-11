股匯雙殺 新台幣早盤重挫逾2角摜破31.8元
2022/10/11 10:06（10/11 10:13 更新）
新台幣匯率11日重貶逾2角，摜破31.8元價位，逐步進逼32元整數大關。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北11日電）雙十連假之後首個交易日，在美股重挫的利空籠罩之下，台灣股匯市補跌壓力沉重，台股一度狂瀉逾500點，新台幣匯率也重貶逾2角，摜破31.8元價位，逐步進逼32元整數大關。
雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台股今天早盤補跌，一度重挫超過500點，最低來到13181.72點，大跌520.56點，摜破13200點。
新台幣匯率在美元指數回升、台股重挫之下，貶勢再起，今天以31.74元開盤後，匯價急殺摜破31.8元價位，盤中最低為31.881元、重貶2.13角。
匯銀人士分析，美國最新公布的就業數據表現穩健，支持美國聯準會（Fed）繼續升息，市場對於升息的擔憂令美股承壓，美元指數也重拾上攻力道；利空籠罩之下，亞洲股匯市倒成一片，台灣同樣上演股匯雙殺，新台幣匯率再次向32元大關靠攏。（編輯：楊蘭軒）1111011
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