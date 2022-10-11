台股今年自高點拉回逾5500點 外資提款達1.27兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台股今天重挫596點收在13106點，台積電遭外資賣超4.47萬張，是3月中旬以來外資單日賣超台積電最多張數。台股今年自創歷史新高迄今，已大跌5513點，跌幅達29.6%，外資今年累計賣超台股達新台幣1兆2757億元。

法人表示，外資持續在台股提款，在現貨、期貨和匯市調節資金，若本週新台幣匯率貶破31.9元，大盤恐須回測萬三大關。

台股今天重挫596.25點，收在13106.03點，成交值新台幣2177.6億元，加計盤後2225.35億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超386.99億元，其中自營商賣超62.07億元，投信買超17.83億元，外資及陸資賣超342.75億元。

根據統計，台股從1月上旬18619.61點創新高迄今收盤低點，已經大跌5513點，跌幅達29.6%；外資今年迄今累計賣超台股規模達1兆2757億元，儘管投信同期間累計買超逾2466億元，仍止不住外資在台股大幅提款。

觀察外資今天賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，台積電成為外資狙擊標的，遭賣超4.47萬張排名第1，是今年3月中旬以來外資單日賣超台積電最多張數，聯電排名第2，遭外資賣超3.88萬張；封測大廠日月光投控也遭外資賣超達1.3萬張。

元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣50等ETF也分別遭外資賣超3.74萬張、2.64萬張、1.78萬張；玉山金、台新金、元大金等金控股也無法倖免，遭外資賣超2.19萬張、1.18萬張、1.17萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪指出，新台幣兌美元匯率重貶1.99角來到31.867元，外資今天賣超台股近343億元，顯示外資持續在台股提款，在現貨、期貨和匯市調節資金，若本週新台幣匯率貶破31.9元，代表外資持續賣超台股，資金面壓力大，大盤恐須回測萬三大關。

展望台股後市，林漢偉指出，13日台積電能否釋出正向訊息，牽動台積電股價可否守住400元大關，此外國安基金是否有進一步護盤措施，也是觀察重點，本週也須留意美國將公布生產者物價指數（PPI）以及消費者物價指數（CPI），攸關升息動向。（編輯：張均懋）1111011