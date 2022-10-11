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台積電暴跌36.5元創紀錄 單日市值蒸發9400億元
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台積電重摔36.5元創紀錄 單日市值蒸發9400億元

2022/10/11 19:26（10/11 19:58 更新）
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台積電11日終場收在401.5元，大跌36.5元破紀錄。（中央社檔案照片）
台積電11日終場收在401.5元，大跌36.5元破紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電今天開低走低，終場收在401.5元，創25個月新低，大跌36.5元，創新紀錄，單日市值縮水新台幣9464億元，滑落至10.41兆元。

隨著美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）持續破底，滑落至67.44美元，2個交易日合計大跌6.91美元，跌幅達9.29%。

台積電今天展開補跌走勢，開盤即跳空開低，達408元，同創波段新低，大跌30元，隨後市場賣壓持續湧現，台積電震盪走低，終場收在401.5元，創2020年7月17日以來新低價，面臨400元關卡保衛戰。

台積電今天大跌36.5元，下跌金額創新紀錄，跌幅達8.33%，單日市值縮水9464億元，滑落至10.41兆元，影響大盤302點。

台積電爆出10萬9842張的大量，較7日的成交量激增2.34倍，為2021年5月13日以來最大量。台積電盤中零股交易成交股數激增至631萬3084股，較7日增加6.27倍，成交金額竄升至25.7億元。

據台灣集中保管結算所統計，至10月7日，台積電股東人數達141萬8820人，續創新高。台積電今年來股東人數大增50萬2423人，目前皆面臨套牢的窘境。

外資今天賣超台積電最多，達4萬4694張，自營商也賣超台積電2328張，投信則持續買超368張，連續5個交易日共買超台積電逾2400張。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國擴大對中國晶片及設備出口限制，市場憂心IC設計服務及矽智財廠來自中國的專案恐受影響，連帶影響對台積電先進製程需求，是引發台積電及半導體類股重挫的關鍵。

黃國偉說，雖然產業景氣具有變數，台積電先進製程有鬆動疑慮，不過，今年來股價已大幅回檔213.5元，跌幅達34.7%，基本面應不致有如此大幅變化，後續股價能否逐步止穩值得觀察。（編輯：張均懋）1111011

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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