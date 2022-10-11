全球晶片股重挫 台積電等市值蒸發逾2400億美元

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國拜登政府對半導體技術出口至中國實施新限制後，台灣、日本和韓國晶片類股今天重挫，使此一地區半導體業者的全球市值蒸發了2400億美元以上。

彭博（Bloomberg）報導，多地半導體股大跌，追隨全球類股下跌行情，費城半導體指數隔夜下跌3.5%，收在2020年11月以來最低點。台灣昨天因國定假日休市，今天恢復交易後，台積電股價一度重挫8.5%，創2021年5月以來最大盤中跌幅，今年以來已下挫超過30%；三星電子一度下跌3.9%，創下一年來最大跌幅；東京電子一度跌近6%。

股市賣壓波及匯市，韓元兌美元匯價下貶超過1.6%；新台幣兌美元下挫0.7%，邁向2020年3月以來最大單日跌幅。台灣股市在亞洲表現最差，台股加權指數跌逾4%，料創近兩年新低。

晨星公司（Morningstar Inc.）分析師Felix Lee在報告中寫道：「由於中國是世界第2大雲端運算市場，我們認為，近期晶圓代工需求的不確性會增加。已因消費電子產品需求疲軟而受創的半導體業，如今可能因為新的衝擊而致產業情緒再受打擊。」

美國的措施包括限制對中國出口用於人工智慧和超級運算的某些類型晶片，並收緊向中國公司出口半導體設備的規定。此外，美國還把更多中國公司加入「未經核實」清單，意味著美國供應商在向這些企業銷售技術方面將面臨新的障礙。

野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）分析師黃作慶指出，這些限制措施是「對中國的打擊」，也是全球半導體業界的「壞消息」。

韓國投資證券公司（Korea Investment &Securities）分析師Chae Minsook指出：「在最新措施下，中國將很難製造和開發半導體，因為大多數半導體生產設備都由美國及盟友主導，例如日本和荷蘭，而不採用先進設備就不可能維繫晶片產業發展。」

美國的這項禁令料將產生深遠影響。對於在中國設有工廠的公司、包括非美國公司而言，規定將設置更多障礙並需要政府批准。南韓的SK海力士是全球最大的存儲晶片製造商之一，在中國設有工廠。該公司股價今天一度下跌3.5%，隨後反彈。

美國的作法意在確保，中國企業不致於將半導體技術轉移到軍用，同時要使中國晶片業者無法發展出自製先進半導體的能力。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111011