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台積電大跌逾8% 台股重挫596點收13106點
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台積電大跌逾8% 台股重挫596點收13106點

2022/10/11 13:44（10/11 13:56 更新）
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台股11日大盤終場重挫596點，收在13106點，電子股成重災區。（中央社檔案照片）
台股11日大盤終場重挫596點，收在13106點，電子股成重災區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美股再挫，市場利空消息衝擊台股，大盤終場重挫596點，終場收在13106點，電子股成為重災區，其中台積電下跌36.5元，跌幅逾8%，勉強守住400元大關。

雙十連假台股休市、美股重挫，台股今天開盤補跌開低走低，類股齊跌，大盤摜破13200點整數關卡，跌破前波低點13273點。尾盤電子、金融、航運續弱，終場台股驚險守住13100點整數關卡，收在今天最低點，再創2020年11月中旬以來低點。

終場台股加權指數收在13106.03點，重挫596.25點，跌幅4.35%，成交值新台幣2177.6億元，電子股大跌5.8%，金融股下挫2.28%，航運下跌2.07%。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期半導體受衝擊，主要電子權值股成為重災區，其中晶圓代工龍頭台積電勉強守住400元大關，終場收401.5元，下跌36.5元，跌幅達8.33%，單日市值蒸發9464億元，失守11兆元、來到10.41兆元。（編輯：楊蘭軒）1111011

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