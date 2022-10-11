國產署原址改建擬降權利金 明年首季第5度招標

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（中央社記者張璦台北11日電）鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案，歷經4度流標，預計將在明年第1季捲土重來，提供設定地上權基地依然是中山、南港商業區土地，不過官員表示，考量缺工缺料、營建成本上漲，權利金將調降。

去年5月，國產署原址改建案（即仁愛段基地）公告招商，參採景美財訓所模式辦理，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用。

起初，國產署另提供的金華段基地及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，但歷經流標後，其中金華段基地「換菜色」變成南港商業區土地；然而，在升息、通膨衝擊，營建成本增高之下，廠商認為仁愛段基地興建成本較難掌握，導致改建案遲未標脫。

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根據財政部業務報告，國產署正在修正中長程計畫，報行政院核定後續處招標相關作業，預計民國112年初重啟招標作業，若順利標脫，國產署除將取得2棟新建辦公廳舍，還可收取權利金，及70年土地租金10.09億元，擴大內需並促進經濟發展。

權利金方面，國產署官員表示，將予以調降，先前找過估價專家與學者，針對缺工缺料、營建成本等議題商討調降幅度，以更貼近市場，計畫目前還在報行政院核定，預計明年第1季上架招標。（編輯：林興盟）1111011